Sorgun Kaymakamlığına araç takviyesi

YOZGAT (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine iki adet çöp kamyonu ile 500 adet çöp konteynırı hibe etti.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırımlar Programı kapsamında finanse edilen ve kaymakamlık proje ekibi tarafından hazırlanan "Çevre Kirliliğine Son Pırıl Pırıl Sorgun" projesinin TANAP tarafından kabul edildiğini söyledi.

Proje kapsamında kaymakamlığa 2 adet çöp kamyonu ile 500 adet çöp konteynırı verildiğini ifade eden Altınpınar, "Yeni araçlarımız ve konteynırlar ile köylerimizde çöplerin toplanması sorunu çözüme kavuşturulmuş, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre oluşturulmasına katkı sağlanmış olunacak." dedi.







