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Sorgun Halk Eğitimi Merkezinin AB projesi kabul edildi

YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği Erasmus artı Yetişkin Eğitimi kapsamında hazırlanan, "Yetişkin Eğitiminde Yetişkinlerin Öğrenme Sürecinde Bilimsel Yöntemlerin Kullanılması" isimli...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
Sorgun Halk Eğitimi Merkezinin AB projesi kabul edildi
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YOZGAT (AA) - Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Avrupa Birliği Erasmus artı Yetişkin Eğitimi kapsamında hazırlanan, "Yetişkin Eğitiminde Yetişkinlerin Öğrenme Sürecinde Bilimsel Yöntemlerin Kullanılması" isimli proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Saraykent, Sarıkaya, Kadışehri ve Yerköy Halk Eğitim merkezlerinin ortak olarak yer aldığı proje ile ilgili bir açıklama yapan Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Erol, proje kapsamında yapılacak olan ziyaretlere projede yer alan halk eğitim merkezlerinden, idareci, öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan 15 kişilik ekibin katılacağını söyledi.

Ekibin İsveç'in başkenti Stockholm'de bir hafta süre ile yetişkin eğitimi kurumlarında yetişkin eğitimi ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler konusunda incelemelerde bulunacağı ifade eden Erol, "Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan ve 7 gün sürecek ziyaretlerin amacı, müdürlüklerimiz bünyesinde çalışan personelimiz yurt dışı meslektaşlarını tanıyıp, almış oldukları kurslar ve gözlem neticesinde, bu ülkelerin eğitim tekniklerini, metotlarını, kullandıkları bilimsel yöntemleri, yerinde gözlemleme fırsatı yakalayacaklar. Aynı zamanda bu edindikleri bilgi ve deneyimleri burada uygulayabilecekler." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AB ProjesiHEMSorgun
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