Sorgun da 'sıfır atık' projesi hayata geçirildi

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Sorgun Belediyesi’nden destek geldi.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, belediye olarak projeyi uygulamaya başladıklarını söyledi.

Daha yeşil, daha temiz bir dünya için, 'Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Gürbüz, "Atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında seferberlik başlattık. Sıfır Atık Projesi ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak, israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kağıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle ilçede bulunan tüm kamu binalarına ve okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirdik." dedi.



