Sorgun Belediyesi'nden 2 bin aileye gıda yardımı

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Belediyesi tarafından ramazan ayı nedeniyle dar gelirli 2 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi ve ramazan ayı başlarında belediyeye müracaat eden aileler arasından tespit ettikleri 2 bin aileye gıda yardımı yaptıklarını ifade etti.

Yardımların zabıta ekipleri tarafından bizzat ailelerin evlerine teslim edildiğini vurgulayan Gürbüz, "Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşma ayıdır. Manevi değeri yüksek olan bu ayda ve diğer zamanlarda da her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisini kendimize düstur olarak kabul ediyoruz. Belediyemiz tarafından dağıtılan gıda paketlerinde 5 kilogram yağ, 5 kilogram şeker, 2,5 kilogram pirinç ve 1 kilogram çay bulunuyor." ifadelerini kullandı.

