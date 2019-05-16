Sorgun Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri için WhatsApp ihbar hattı kurdu.
WhatsApp ihbar hattı ile belediyede yeni bir dönemin başladığını ifade eden Ekinci, "WhatsApp uygulaması ile vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini haftanın 7 günü 24 saat görsel veya yazılı mesajlarla 0 552 086 66 66 numaralı telefon hattına iletebilecek. Vatandaşlar isteklerini fotoğraf ve video çekerek veya yazı yazarak uygulama üzerinden gönderebilecek. Gelen mesajlar, ilgili müdürlüklere iletilerek aynı hat üzerinden cevaplanacak ve gerekli çalışma başlatılacak." dedi.
Başkan Ekinci, Sorgun'un geleceğini hep birlikte inşa etmek istediklerini sözlerine ekledi.