Son Dakika

Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine...

Genel 13.12.2019, 16:42
Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor
banner230

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini ifade ederek, ekim ayının başlarında eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışma sürecinin, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ile devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Ekinci, "Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapılmasına başlandı. Şimdi, Atatürk Bulvarı'ndaki refüjün kaldırılması ve buradaki ağaçların başka yerlere nakledilme çalışmaları yapılıyor. Önce iş makineleriyle refüjü söktük. Şimdi de burada bulunan ağaçları söküp, Eğriöz Deresi kenarındaki yola dikiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem Cumhuriyet Caddesi hem de Atatürk Bulvarı modern ve kullanışlı bir hale dönüştürülmüş olacak." dedi.

#Atatürk Bulvarı #Belediye #çalışma #Sorgun
Yorumlar (0)
banner287
banner269
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:44
Öğle 12:40
İkindi 15:07
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@