Son Dakika
Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor
YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine...
Genel 13.12.2019, 16:42
YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladığı Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ında üst yapı çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Ekinci, "Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapılmasına başlandı. Şimdi, Atatürk Bulvarı'ndaki refüjün kaldırılması ve buradaki ağaçların başka yerlere nakledilme çalışmaları yapılıyor. Önce iş makineleriyle refüjü söktük. Şimdi de burada bulunan ağaçları söküp, Eğriöz Deresi kenarındaki yola dikiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında hem Cumhuriyet Caddesi hem de Atatürk Bulvarı modern ve kullanışlı bir hale dönüştürülmüş olacak." dedi.
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50