Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, gençlerle buluştu

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Gençler başkanı ile buluşuyor" etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Sorgun Belediye Toplantı Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Ekinci, ilçenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu, belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Ekinci, yaptığı açıklamada, gençlerle bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçenin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Buluşmada genç katılımcılar, düşüncelerini özgürce dile getirme imkanı buldu. Toplantımızda bir yandan gençlerin istek ve dileklerini dinlerken, bir yandan da Sorgun'un sorunlarını tartışıp, çözüm önerilerini görüştük." dedi.