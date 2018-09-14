Söndürülmeyen nargile kömürü yangına neden oldu

KONYA (AA) - Konya'da Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı binanın çatı katında, söndürülmeyen nargile kömüründen yangın çıktı. Binada kalan 9 Afganlı vatandaşlar tarafından kurtarılırken, yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Dursun Fakih Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı binada bulunan Afganistan uyruklu 9 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
İncelemeler sonunda yangının çatı katında yanık unutulan nargile kömüründen çıktığı belirlendi.