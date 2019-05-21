Somalili gençlerden 'Kardeşinle İftar Yap' projesi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da gençler, "desteği dışarıdan beklemek yerine elinden geldiği kadarını paylaş" ilkesiyle başlattıkları kampanya kapsamında iç göçmen durumundaki ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıyor.

Somalili genç gönüllüler, ramazan ayı için başlattıkları "Kardeşinle İftar Yap" projesiyle, Mogadişu'nun banliyölerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı, onları sevindirmeyi, halk arasında yardımlaşmayı ve dayanışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Dışarıdan yardım beklemek yerine kendi imkanlarıyla bir şeyler yapabilme ilkesini benimseyen gençler, kendi aralarında topladıklarıyla yoksullar için iftar sofrası kurmaya çalışıyor.

Proje sorumlusu Mehd İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Genç gönüllüler topluluğu tarafından yürütülen insani girişim kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerle vakit geçirmek ayrıca onların günlük yaşamlarına ortak olmak amacıyla hazırlandığını kaydetti.

Kişisel çabalarla başlayan "Kardeşinle İftar Yap" projesinin daha sonra büyüyerek yaklaşık 200 gönüllüye ulaştığını söyleyen İsa, kampanyanın gençlerin kendi aralarında topladıkları paralarla finanse edildiğini aktardı.

İftar hazırlığı için gençler arasındaki iş bölümü

Genç kız ve erkeklerden oluşan gönüllüler, iftar hazırlığı için başkentteki bir evin bahçesinde toplanıyor.

Kendi aralarında görev dağılımı yapan gençlerden bir grup, pazar alışverişi yaparken, diğerleri sebzeleri hazırlıyor. Bir grup etleri hazırlarken bir kısmı ise pişirmek görevini üstleniyor. Çoğu öğrenci olan gönüllüler, çalışma vakitlerini ders saatlerine göre sabah ve öğlen şeklinde ayarlıyor.

Gönüllülerden Safiye Şükri Haluli, böyle bir projede bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Somali'nin diğer bölgelerinde de bu tür projelerin yapılması gerekiyor. Bu, insani krizleri aşmak için en uygun yol. Ayrıca dışarıdan yardım beklemektense iş birliği daha makul." dedi.

Başka bir gönüllü Abdulveli Ömer Muhammed de insanlara yardım etmenin İslam dinindeki önemine işaret etti. Muhammed, insanların dini duygularla ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için zaman harcadığını belirtti.

Yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

Proje kapsamında her gün 200 kişilik hazırlanan iftar menüsü pilav, et, su ve hurmadan oluşuyor. Gönüllüler, aile fertlerinin sayısına göre yemekleri dağıtıyor. İftar saati yaklaşırken, ihtiyaç sahibi aileler yemeklerini almak için sıraya geçiyor.

Somalili Nusra Ahmed, gençlerin hazırladığı iftar yemeğinden her gün aldığını söyledi ve memnuniyetini şöyle dile getirdi:

"Ramazandan önce iftarlarda ne yaparız diye endişeleniyorduk. Allah'a şükür ramazan ayı boyunca her gün yemeğimizi buradan temin ediyoruz. Umarım bu etkinlik mübarek ramazan ayının sonuna kadar devam eder."

Büyükler de unutulmuyor

Proje, başkentin banliyölerindeki mülteci çadırlarında tek başına yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlılara da destek olmaya çalışıyor.

Hükümet güçleri ile terör örgütü Eş-Şebab militanları arasındaki çatışmaların yanı sıra sık sık kuvvetli yağışların neden olduğu sel felaketinden etkilenen Aşağı Şabel bölgesinden başkente gelen ve mülteci kampında yaşamaya başlayan Abdullah Muhammed (60) projeden istifade edenler arasında yer alıyor.

Yaşam mücadelesi nedeniyle Aşağı Şabel bölgesindeki evini bırakmak zorunda kalan Muhammed, "Gönüllü gençler sayesinde iftar yapabiliyorum. Bu gençler burada oldukça mübarek ramazan ayının iftarını dert etmiyorum." ifadesini kullandı.