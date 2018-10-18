Sokak hayvanlarına çipli takip

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Hayvan Barınağınca kentteki sokak hayvanları çiple takip ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarına takılan çipe, hayvana uygulanan işlemlerle ilgili bilgi yükleniyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Niğde Belediyesi Veteriner Müdürü Tunç Bilgin, hayvan barınağına giren her sokak hayvanına verilen ve deri altına yerleştirilen çipe kimlik numarası verdiklerini belirtti.

Takılan çip sayesinde hayvan hakkında bilgi sahibi olunduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu çip, hayvanın kısırlaştırılmış, aşıları ve tedavileri yapılmış, insana ve çevre sağlığına zarar vermeyen olduğunu gösteriyor. Çip takılan ancak kulak küpesi zamanla düşen hayvanların bu elektromanyetik okuyucu sayesinde eğer vücudunda çip varsa ne işlem yapıldığını ve belediye sınırlarına ait olup olmadığını biliyoruz. Niğde Belediyesi olarak 2015'ten bu yana 3 bin 146 sokak hayvanını kısırlaştırıp, kimlik numarası belirleyerek alındıkları ortamlara bıraktık."