Soğuksu Milli Parkı, 2 milyonu aştı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 125 bin kişiyle Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ikinci milli park oldu.
Yakın olması nedeniyle özellikle Başkentliler ve çevre illerden gelenlerin akın ettiği Soğuksu Milli Parkı, Ocak - Haziran dönemini de yoğun geçirdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Soğuksu Milli Parkı'nın doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla insanı kendisine çektiğini belirtti.