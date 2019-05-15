Siyanürlü sıvı ile ölen anne ve baba için cenaze töreni düzenlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimya bölümü öğrencisi çocuklarının internetten sipariş ettiği siyanürlü sıvıyı içirmesiyle ölen anne ve babanın cenazeleri, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a gönderildi.

Soğukkuyu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, çocuklarının siyanür kullanarak hazırladığı sıvıyı "değişik bir şerbet yaptım bir tadın" telkiniyle içmelerinin ardından hayatlarını kaybeden anne Fatma (39) ve baba Mehmet Kalkan'ın (46) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisine getirilen cenazeler, burada ikindi vakti kılınan namaz sonrası memleketleri Yozgat'a gönderildi.

Mehmet Kalkan'ın, bir firmanın Ege ve Akdeniz Bölgesi Yetkili Servisler Bölge Müdürü olduğu öğrenildi. Kalkan'ın cenazeye katılan çok sayıda mesai arkadaşı da üzüntü yaşadı.

Cenaze namazı sırasında görüntü alınmasını istemeyen aile üyelerinin talebiyle gazeteciler cami avlusunun dışına çıkarıldı.

Bu arada anne babası ile iki kardeşine siyanürlü sıvıyı içiren Mahmut Can Kalkan'ın (21) da İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıyatanısı konduğu, bu durumun da sevk dosyasında yer aldığı öğrenildi.

- Olay

İddiaya göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten siparişle aldığı potasyum siyanürü "yeni bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Mehmet Taha ise ağabeyinin kendisine içirmek istediği sıvıyı anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmemişti.

Bu sırada Mahmut Can Kalkan'ın, zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki 4 yaşındaki bir diğer kardeşi Emir Can Kalkan da siyanürden etkilenmişti.

Aile üyelerinden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma Kalkan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Siyanürden etkilenen Mehmet Taha Kalkan'ın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, 4 yaşındaki Emir Can Kalkan'ın ise taburcu edildiği bildirilmişti.



