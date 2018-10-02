"Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Ümit Y, olay tarihinde Akıncı Üssünde görevli olduğunu, devriye görevini yerine getirdikten sonra saat 21.30 sularında kışla giriş çıkışının kapatıldığına dair telefon geldiğini dile getirdi.

Ümit Y, nizamiye bölgesine, neler olduğunu öğrenmek için gittiğinde, Akıncı Üssünde görevli olmayan kişileri gördüğünü, kendisini "Yüzbaşı Halil" olarak tanıtan kişinin, büyük bir terör saldırısı olabileceğini söylediğini aktardı.

Bu bilginin doğru olabileceğini değerlendirmesi üzerine nizamiye bölgesine asker takviyesi yaptığını anlatan Ümit Y, nizamiye önünde sivil vatandaşların gelmeye başlaması üzerine şüphelendiğini kaydetti. Ümit Y, bu sırada "Yüzbaşı Halil" ile aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Yüzbaşı Halil'e, 'Bunlar kim?' diye sordum, Suriye yanlıları olduğunu söyledi. 'Ama ellerinde Türk bayrağı var.' dedim. Terörle mücadelede kullanılan uçaklar neden bizim üssümüzden kalkıyor diye sordum. Bundan bir süre sonra telefon kullanmamızı yasakladılar. Arka tarafta bir yere geçerek eşimi aradım, haberlerde darbe girişiminden bahsedildiğini, Akıncı Üssünden kalkan uçakların buna destek verdiğini söyledi. Daha sonra çalışma arkadaşlarımla görüşmemden sonra bu haberlerin doğru olabileceğini değerlendirdim."

- "Yüzlerce mermi atılıyordu"

Yaşanan gelişmeler üzerine yaklaşık 8-10 kişilik bir ekiple lojmandaki evlerden birine geçtiklerini, burada darbecilere karşı ne yapacaklarını konuştuklarını anlatan Ümit Y, yanlarındaki subaylardan birinin, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, uçakların kalkışının engellenmesi için pistin bombalanması ve yakıt alımının durdurulması konularını konuştuklarını beyan etti.

Sayıca az oldukları için başarısız olma ihtimali üzerine beklemeye başladıklarını ve erlerin güvenliğini sağlamaya çabaladığını dile getiren Ümit Y, bölük komutanının da sivil vatandaşların canını tehlikeye sokacak bir harekette bulunmamaları emrini verdiğini bildirdi.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra kaçmaya çalışan darbecileri yakalamaya çalıştıklarını belirten Ümit Y, özel harekat polisleri ile hareket ederek kışla güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Tanık Ümit Y, teslim aldıkları şüphelilere, neden üsse geldiklerini sorduğunda, "Ot biçmeye geldik." diye cevap verenlerin olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyetinin darbeciler tarafından sivillere ateş edilip edilmediği sorulması üzerine Ümit Y, "Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu." diye konuştu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.