Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Spor Sivas Projesi" kapsamında düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası sona erdi.

Cemel, Samankaya Şehit Süleyman Solak, Gümüştepe Muhtar Yalın, Gürçayır ve Kızılcakışla Fatih ortaokullarının katıldığı turnuvanın finalinde, Cemel Ortaokulu ile Samankaya Şehit Süleyman Solak Ortaokulu karşılaştı.

Müsabakayı 5-1 kazanan Cemel Ortaokulu, şampiyon oldu. Şampiyon takım kupasını Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ın elinden aldı.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri spora teşvik etmek, spora özendirmek, akranları ile tanışmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

- Lise öğrencileri minikler için sahne aldı

Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan öğrencileri, ilçedeki ana sınıfı öğrencilerine gösteri sundu.

Öğrenciler, tiyatro, müzik drama, pandomim, şirinler, parmak oyunları, Nasrettin hoca, Barış Manço gösterileri ve çeşitli yarışmalarla minikleri eğlendirdi.



Okul Müdürü Abdussamet Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriler için öğrencilerinin uzun süredir çalıştıklarını ve gösterilerde de çok başarılı olduklarını belirtti.

Gösterileri, Kaymakamı Akif Pektaş, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve minik öğrenciler izledi.