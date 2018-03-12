Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

- Örgüt üyeliğinden yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar
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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Dilek Yıldırım ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, "Uzun süredir tutukluyum, suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandığı da tespit edilen Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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