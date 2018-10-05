Sivas'taki cinayet davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddia edilen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ece Ayşe Y. Ahmet İ. ile tanıklar ve sanıkların avukatları katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Ece Ayşe Y. daha önce verdiği ifade doğrultusunda tutuklanan sanık Ahmet İ'nin maktule karşı hiçbir eyleminin bulunmadığını öne sürdü.

Bir önceki ifadesinin tam olarak gerçekleri yansıtmadığını savunan Ece Ayşe Y, şunları kaydetti:

"Kerem üzerime doğru gelince hedef gözetmeksizin bıçağı salladım. Bıçak maktule isabet etti. Daha sonra olay yerinden diğer sanık Ahmet ile uzaklaştık. Ahmet o sıra kollarımdan tutarak zorla beni öpmeye çalıştı. Bende Ahmet'in bu davranışına sinirlendim. Beni bu ortamlara sürüklediği için ona kızgın olduğumdan, Kerem'i, Ahmet'in bıçakladığını söyledim. Vicdan azabı duyduğum için bunları anlatmaya karar verdim. Ben Kerem'e doğru bıçağı salladığımda Ahmet yanımızdaydı ancak hiçbir şey yapmadı. Kerem'e karşı bir eylemi de olmadı."

Söz verilen sanık Ahmet İ. ise kendisinin herhangi bir eylemde bulunmadığını, gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğünü bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklardan Ahmet İ'yi yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine, Ece Ayşe Y'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet maktuldeki bıçak yarasının tek başına öldürmeye yeterli olup olmadığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı'nda müstakil bir evde 10 Ocak'ta 4 kişi arasında kavga çıkmış, Doğukan Çetintaş ve Kerem Yanardağ (18) bıçakla yaralanmıştı. Yanardağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.