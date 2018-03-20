Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda kentte son 7 günde yapılan operasyonlarda, 13,38 gram esrar ve 52,4 bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, bu noktada anne ve babaların da duyarlı olmaları istendi.