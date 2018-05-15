SİVAS (AA) - Sivas'ta, Engelliler Haftası dolayısıyla "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizesinde Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda düzenlenen şenliğe çok sayıda engelli çocuk, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, 10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirterek, "1992 yılında BM Genel Kurulunda kabul edilerek 156 ülkenin oyu ile bu hafta engellilere addedildi." dedi.

Öte yandan şenliğe katılan Vali Davut Gül ve diğer ilgililer, engelli sandalyelerine oturdu.



Konuşmanın ardından Vali Gül ve beraberindekiler, engelli bakım merkezlerinde kalan kursiyerlerin yaptığı el sanatları sergisini gezdi.

Daha sonra uçurtma şenliğine geçildi ve ilk uçurtmayı Vali Gül uçurdu.

Şenliğe katılan ve çocuklar ve vatandaşlara uçurtma malzemesi hediye edildi.

Katılımcılar uçurtmalarını uçurmak için yarıştı.

Şenliğe, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı da katıldı.

