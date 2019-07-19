Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet, Ayşe ve Mervegül Tercan, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.Hacı Tercan yönetimindeki 34 HMG 73 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli köyü yakınlarında devrildi.Yaralanan sürücü ile araçta...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ahmet, Ayşe ve Mervegül Tercan, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.