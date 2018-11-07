Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Cem Kesler (32) yönetimindeki 58 EN 625 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas kara yolu Geminbeli mevkisi Şarköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zübeyde (53) ve Öznur Kesler (24) yaralandı.
Diğer kazada ise Hakan Dinç (26) idaresindeki Ordu'nun Mesudiye Belediyesine ait resmi 34 AR 2317 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Koyulhisar Ağılyazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan belediye çalışanı Fatih Günen (28), yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, hastaneye gelerek, yaralılar hakkında bilgi aldı.