Sivas'ta su borusu patladı, iş yerlerini su bastı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı. Atatürk Caddesi Kepçeli mevkisinde patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri...