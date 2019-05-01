Sivas'ta sinema müzikleri dinletisi düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencileri sinema müzikleri dinletisi düzenledi.

Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen dinleti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Aydın Yılmaz, sadece akademik başarı ile değil, aynı zamanda sosyal kültürel ve sportif alanlarda da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Müzik öğretmeni Sinem Noyan yönetimindeki öğrenci korosu solo ve koro halinde unutulmayan film müziklerini seslendirdi.

Program sonunda öğrenci korosuna teşekkür belgesi verildi.