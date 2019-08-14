Sivas'ta sıcak hava

SİVAS (AA) - Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak’ı tercih ediyor.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşananilçesinde bazı gurbetçiler ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden geçen Kızılırmak’ta hem serinledi hem de elleriyle balık tutmanın keyfini yaşadı.

Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.