Sivas'ta sıcak hava

SİVAS (AA) - Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak’ı tercih ediyor.
Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.
SİVAS (AA) - Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak’ı tercih ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşanan Hafik ilçesinde bazı gurbetçiler ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafeden...
SİVAS (AA) - Bayram tatili için Sivas'a gelen tatilciler, sıcak havada serinlemek için Kızılırmak’ı tercih ediyor.
Serinlemek için ırmağa giren gurbetçiler, ırmak kenarındaki yılanları da fotoğraflamaya çalıştı.