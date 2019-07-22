Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter ve Başak Turunç, Hasan ve Ayşe Görmez ile Medine Kul yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Çukurbelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan...
SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter ve Başak Turunç, Hasan ve Ayşe Görmez ile Medine Kul yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.