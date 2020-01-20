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Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
Genel 20.01.2020, 02:43
SİVAS (AA) - Sivas'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kafilenin Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.