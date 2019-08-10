Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kurban Bayramında çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi.
Bayramın dördüncü günü ise tüm fırınların açık olacağı belirtildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta Kurban Bayramında çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi. Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci günü Yunus Emre Mahallesi'nde Yıldırım Ekmek, Fatih Mahallesi'nde Erdem Un, bayramın...
SİVAS (AA) - Sivas'ta Kurban Bayramında çalışacak nöbetçi fırınlar belirlendi.
Bayramın dördüncü günü ise tüm fırınların açık olacağı belirtildi.