Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sedat Kürek (46) yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, Gürün-Sivas kara yolunun Konakpınar mevkisinde sürücüsünün...

Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sedat Kürek (46) yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, Gürün-Sivas kara yolunun Konakpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kürek, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.


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