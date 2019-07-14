Sivas'ta motosiklet devrildi: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Kürek, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sedat Kürek (46) yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, Gürün-Sivas kara yolunun Konakpınar mevkisinde sürücüsünün...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Kürek, hastaneye götürülürken ambulansta yaşamını yitirdi.