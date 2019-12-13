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Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü
SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişinin donarak öldüğü belirlendi.Kızılören köyünde yaşayan Hasan Elmacı'dan (87) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarmanın arazide...
Genel 13.12.2019, 13:43
SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, kendisinden haber alınamayan kişinin donarak öldüğü belirlendi.
Kızılören köyünde yaşayan Hasan Elmacı'dan (87) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrollerinde, soğuktan donmaya bağlı olarak kalbinin durduğu belirlenen Elmacı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Cenaze, Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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