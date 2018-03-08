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Sivas'ta kaymakamlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Mart ayı Kaymakamlar Toplantısı yapıldı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığındaki toplantı Sivas İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda...

08 Mart 2018 Perşembe 16:45
Sivas'ta kaymakamlar toplantısı yapıldı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Mart ayı Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığındaki toplantı Sivas İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda SYDV kömür planlamaları, okuma-yazma seferberliği ile ilgili gelinen son durum, ‘Sıfır Atık Projesi’, okul öncesi eğitim ve okullaşma oranının yükseltilmesi, Kadı Burhaneddin Meclisleri, okul sporlarının yaygınlaştırılması, 2017-2018 KÖY-DES ve Özel İdare yatırım programlarının değerlendirilmesi, okul güvenliği ile genel asayiş konuları ele alındı.

İlçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, talepleri ve projelerinin değerlendirildiği toplantıda ilçe kaymakamları yaptıkları çalışmalar ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Gül'e bilgi verdi. Toplantıda, yapılacak çalışmalar ve projeler de değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın tanıtımı için de çalışma yapılmasına karar verildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile ilçe kaymakamları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamlar ToplantısıSivasSivas Valisi Davut Gül
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