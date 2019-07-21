Sivas'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hac ibadetini yapacak 350 hacı adayı, kutsal topraklara uğurlandı.

Sivas'tan bu yıl hacca gidecekler için Otobüs Terminali'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlısınız çünkü kolay değil, kainatın efendisi Allah'ın Resulü Peygamber Efendimizin doğduğu hüzünlendiği, sevindiği güzel mekana gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin, bugün buraya 350 kişilik kafilenin heyecanına ortak olmak üzere geldik. Dualarınızda bizleri unutmayın." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün anlamlı bir günde bir aradayız. Nasibinde olan 750 hacımızın ilk etabı olan 350 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Allah hepinizin hacılığını kabul etsin, güle güle gidin, güle güle gelin." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sivas Müftü Vekili Halil Taşpınar tarafından dua edildi.

Hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları otobüslerle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Uğurlama programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Topgül, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da katıldı.