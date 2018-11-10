Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütle iltisaklı dershane ve yurt çalışanı . hakkında, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da olduğu tespit edilen , düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.