Sivas'ta el sanatları sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen el sanatları kursları yıl sonu sergisi açıldı.

Şems-i Sivasi Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencilerinin yıl boyu birçok kültür ve sanat faaliyetiyle iç içe olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bu kurslar sayesinde hem üretip hem de öğrendiklerini belirten Tunç, "Ebru, hat, el işi gibi birçok sanat dallarını öğrenen öğrencilerimiz aynı zamanda kazandıkları becerilerle kollarına altın bilezik takmış oluyor." dedi.

Tunç, serginin açılmasına katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Programa TÜGVA İl Temsilcisi ve Belediye Meclis Üyesi Erhak Çınar, KYK yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.