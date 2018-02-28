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Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polisin yaralanması

- Aracın sürücüsü tutuklandı, beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:14
Sivas'ta
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve bir polise çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sürücü Y.B. (36) ile araçta bulunan V.A. (34) ve M.T. (36) adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan sürücü Y.B, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, V.A. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralanan polis memuru A.K'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün ilçe girişinde yaptığı yol uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.B. (36), araçla arazi yolundan kaçmaya çalışmış, önce sivil polis aracına, daha sonra da polis memuru A.K'ye çarpmıştı. Sürücü Y.B. ile aynı araçta bulunan V.A. ve M.T. gözaltına alınmış, araçta bıçak, balta ve kesici aletler bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Polis MemuruSivasSuşehri
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