Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada av tüfeğiyle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıyusuf köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen Özgür Karaman (33) ile Şenduran A. (46) köyde karşılaştıklarında aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şenduran A. evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaman'a ateş etti.

Ağır yaralanan Karaman, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Karaman'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna konuldu.

Kaçan Şenduran A. ise köye yakın bir yerde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.







