Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Hüseyin Selam (50), Çetinkaya köyünde kayınbiraderinin eşi Aliye T'nin (41) evinin önüne gitti.

Henüz bilinmeyen nedenle Aliye T, Selam'a ateş etti.

Karın bölgesinden yaralanan Selam, Kangal Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Selam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aliye T, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.