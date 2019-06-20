Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 JAA 326 plakalı askeri kamyonet ile Sefer Karabayır (38) yönetimindeki 07 GK...