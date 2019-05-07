Sivas'ta aranan 62 kişi yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, asayiş şubesi ekipleri, nisan ayı içerisinde yaptıkları çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, suç eşyasını satın almak, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, yağma, silahla tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan 62 kişiyi yakaladı.

Bu şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 kişi cezaevine gönderilirken, 29 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.