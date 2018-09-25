Sivas'ta araçtan cep telefonu hırsızlığı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, T.E, 58 SG 504 plakalı otomobilini Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'ne park edip aracın kapılarını kilitlemeden ayrıldı.
Bir süre sonra aracının yanına gelen T.E, otomobilinde unuttuğu cep telefonunu yerinde bulamadı. T.E, cep telefonunun çalınmış olabileceği ihtimaliyle polise başvurdu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polisler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen K.D'yi (25) gözaltına aldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen K.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.