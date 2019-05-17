Sivas'ta acemi erler yemin etti

SİVAS (AA) - Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/2 1. kademe acemi erler, yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Komutanlığın, General Şükrü Kanatlı Kışlası'ndaki törende, temel eğitim gören 2 bin 750 er ant içti. Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Burada konuşan 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ilinde, hudutlara serhat bekçisi yetiştiren tugayımıza hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Asker ocağındaki herkesin kendilerinin göz bebeği olduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu törene, Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs'ta ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarına yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir."

Anne ve babaların, vatan borçlarını ödemesi için evlatlarını kendilerine emanet ettiğini vurgulayan Erbakan, "Nizamiyeye adım attıklarından itibaren evlatlarınız artık bizim birer evlatlarımız olmuştur. İçiniz de gönlünüz de rahat olsun çünkü bizler evlatlarınızı daha eğitimli, daha dayanıklı ve daha sağlam birer Mehmetçik olarak sizlere teslim etme arzusundayız. Evlatlarınız bizim göz bebeğimizdir."

Yemin töreninin ardından asker evlatlarına kavuşan bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

