Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 4, İmranlı'da 1 ve Kangal'da 3 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.