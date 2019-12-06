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Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı
SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 4, İmranlı'da 1 ve Kangal'da 3 olmak...
Genel 06.12.2019, 11:16
SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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