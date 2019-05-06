Sivas'ta 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kuruldu

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, kentte 2 bin 500 kişilik iftar çadırı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Buruciye Medresesi yanına kurulan çadırda ramazan ayı boyunca vatandaşlar iftar yapabilecek. Birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının pekişmesi amacı ile kurulan çadırda 2 bin kişi iftar yapabilecek. İhtiyaç halinde de dağıtılmak üzere 500 kişilik kumanya ile toplamda 2 bin 500 kişiye burada hizmet verilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, iftar vakti evine yetişemeyenler ve oruçlarını geleneksel bir atmosferde açmak isteyenler için sıcak bir ortam hazırlayan Sivas Belediyesi, hayır sahiplerinin desteği ile misafirlerine ramazan ayı süresince 4 çeşit yemeği ücretsiz olarak ikram edecek. Çadıra bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar için ise bir kişilik iftar bedeli bu yıl 12 lira olarak belirlendi.

Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası da aylık bin 200 aileye ulaştırdığı yardım paketlerini ramazan ayı olması münasebetiyle 5 bine çıkararak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.