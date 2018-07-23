Sivas'ta 108 bin 94 sigortalı çalışan var

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı 108 bin 94 çalışan bulunduğu bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının kamuoyuna duyurulması amacıyla haftalık olarak yaptığı kurum ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurumun çalışmaları hakkında SGK İl Müdürü Kadir Boztepe'den bilgi alan Gül, “İl nüfusunun yarısı kamudan emekli ya da emekli yakını olarak hizmet alıyor. SGK’nın büyüklüğüne bakıldığında ilaç için verilen para 250 milyon lira, tedavi için ise 500 milyon lira. Devlet vatandaşın ilaç ve tedavi ihtiyacını karşılamak için her türlü fedakarlığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İl genelinde kayıt dışı istihdam oranında ciddi azalma olduğunu belirten Gül, “Hiç kimsenin sigortasız çalışmaması için mazeret yok. Geçen yıl başlatılan istihdam seferberliği ile sigortalı çalışan personellerin giderlerini devlet karşılamaya başladı. Dolaysısıyla sigortasız çalışmak kanunen suç. Devletimizin imkanları ve katkılarıyla sigorta sorunu çözülmüş oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Boztepe ise kurumun işleyişi ve personel durumu hakkında genel bilgiler verdi.

İl genelinde kamu ve özel sektörde 2018 yılı itibarıyla toplam çalışan sayılarının önceki yıllara oranla hızlı bir gelişme kaydettiğini belirten Boztepe, il genelinde 108 bin 94 sigortalı çalışanın mevcut olduğunu, yine 282 bin 406 kişinin emekli aylığı aldığını dile getirdi.

Boztepe, kamu borçlarına ilişkin getirilen yeniden yapılandırma hakkında da işaret ederek, birikmiş prim borçları yapılandırma işleminin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı.