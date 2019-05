Sivas'ta 100 milyon fidan toprakla buluşuyor

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 Milyon Fidan Projesi" kapsamında Mehmetçik, Fevzi Paşa, Mimar Sinan ve Malazgirt İlkokulu öğrencileri ile birlikte İşhan Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştirdi.



Çocuklarla birlikte fidanları toprağa dikerek can suyu veren Vali Ayhan, şu ana kadar 96 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.



Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerinde birçok anlamlı projeyi geride bıraktıklarını belirterek, "En anlamlı projelerden biri de bu fidanlarımız, bu fidanlar, bizim geleceğe olan inancımız ve milli mücadele ruhumuz gibi kök salacaktır." dedi.

100 milyon fidanı dikmek için yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini kaydeden Ayhan, şunları kaydetti:

"2003 yılından beri 96 milyon fidan toprakla buluşturulmuş durumda. Hedefimiz 100 milyonu bu yıl geçmek. Bir farklılık yaparak bu çalışmayı okullarımız da geleneksel hale getireceğiz. Her çocuğumuzun bir fidanı olsun istedik, artık her öğrencimizin bir fidanı olacak. Ağaçlandırma sahaları için her bölgede okullarımıza yer tahsis ettik. Okullarımız bu sahaların kontrolünü yapacak. Gelecek nesillere güzel bir çevre ve doğa bırakacağız. Öğrencilerimiz erken yaşta çevre bilincine ulaşacak. Okullarımızla doğa arasındaki bağ kuvvetlenecek. Sivas artık daha yeşil olacak. İnşallah 100 milyon birinci fidanı da kongremizin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında toprakla buluşturacağız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."