Sivas Valisi Gül'den köy ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın en ücra köşelerinde yer alan köyleri bulduğu her fırsatta ziyaret eden Vali Gül, Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyü ve Tozanlı Vadisi olarak adlandırılan bölgede incelemelerde bulundu.

Yol üzerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Gül, köy halkıyla uzun süre sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi.

İçme suyu ve yol hususlarında iletilen sıkıntıların İl Özel İdaresi tarafından yapılacak incelemenin ardından belli bir dönem içinde çözüleceğini ifade eden Gül, köye 4 bin metrekare kilitli parke taşı verileceğini aktardı.

İl geneli kırsal altyapı çalışmalarında büyük mesafe alındığını ve her geçen yıl köylere daha fazla hizmet götürüldüğünü vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok. En kısa zamanda sizleri eski Milli Eğitim Bakanımız, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz ile tekrar ziyaret edeceğiz."

Yöresel kıyafetleriyle kendisini karşılamaya gelen kadınlarla da sohbet eden Gül, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.