Sivas Valisi Gül, muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Hafik ilçesinde köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yapan Gül, daha sonra Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla buluştu.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, köylere her yıl bir önceki yıldan daha fazla hizmet götürüldüğünü belirtti. Beklentiler ve ihtiyaçların değiştiğine dikkati çeken Gül, "Yapılan hizmetin sınırı olmadığından yeni hizmetler isteniyor. Daha önce asfaltı yapılan tüm köylerimizin onarımını yapacağız. Toplamda 150 bin metrekare parke taşı verdik. Tüm köylerimizi çamurdan kurtarmak istiyoruz." dedi.

Köy yerleşim yerlerinin genişletilmesi ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Taleplerinizi kaymakamlığa iletirseniz arsa sorunlarınızı çözeceğiz. Olabildiğince hızlı, mümkünse sene içerisinde arsaları planlayarak, uygun bedelle satılığa çıkaracağız. Vatandaşımız sembolik fiyatla bu arazileri alsın istiyoruz. Köylülerimiz köyüne ev yapabilecek imkana kavuşsun istiyoruz. Köyde yaşayıp arsa sorunu olup da ev yapamayanın sorununu gidermiş olacağız. İstanbul’da olup yazın köyüne gelenlerin ihtiyacını gidereceğiz. Emekli olup köyüne gelmek isteyenlerin sorununu çözeceğiz. Bununla ilgili hazineye, kamuya ait arazileri değerlendirmek istiyoruz.”

ÇEDAŞ’ın üç sene içerisinde köylerin bütün altyapısını yenileyeceğini hatırlatan Gül, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş ise valiliğin destekleriyle ilçede 500 kişi kapasiteli spor salonu ve TANAP şantiyesi alanının yerine de açık cezaevi yapılacağını söyledi.

Vali Gül’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Karakaş, "İlçemize, İl Özel İdaresi olarak 500 kişi kapasiteli spor salonu yapılacak. Sağolsun sayın valimiz bu konuda çok destekçimiz. Bu ihtiyacımızı karşıladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizde bulunan TANAP şantiyesi kapandıktan sonra sözleşmesi gereği tarla vasfına dönüşecekti. Ama sayın valimiz burayı açık cazaevine çevirdi. İnşallah 31 Temmuz’da o alan Sivas Valiliğine devredilecek.” diye konuştu.

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan da ilçede yapılan çeşitli çalışmalar ve yaşanan bazı sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Gül’den bazı isteklerde bulunan İlhan, “7 köyümüzün atık suları direkt olarak Pusat Özen Barajına akıyor. Bazı köylerde altyapı yapılmış ama taşan su tekrar baraja gidiyor. Bununla alakalı taleplerimiz var. Bununla ilgili taleplerimizin biraz daha hızlandırılmasını istiyoruz.” dedi.