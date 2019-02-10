Sivas Valisi Ayhan gençlerle buluştu

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kültür, sanat ve edebiyat sohbetleri kapsamında kentte çeşitli liselerde eğitim gören gençlerle tarihi Ziya Bey Kütüphanesi'nde bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gençlere deneyimlerinden bahseden Ayhan, gençlerin hayatla, eğitimle ve gündemdeki konularla alakalı hayallerini ve düşüncelerini dinledi.

Gençlerden çok çalışmalarını isteyen Ayhan, üzerilerine düşen görevleri programlı, disiplinli ve samimiyet içerisinde yapmalarını tavsiye etti.

Sivas'ta güzel bir sinerji oluşturmak istediklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Biz sizi hamur gibi yoğuracağız, milli değerlerine bezenmiş, şuurlu gençler olarak hayata hazırlayacağız. Eskiden bilgiye ulaşma kanalları çok azdı, şimdi bilgilere çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Doğru yerlerden doğru bilgilerle beslenmek en önemlisi. Sosyal medyadan değil, gerçek mecralardan beslenmenizi istiyoruz. Kitaplarla haşır neşir olun, doğru bilgiyi takip edin. Biz de doğruları bulmanız için imkanları seferber edecek, kanalları açık tutacağız. Sivas'ta eğitime dair çok güzel işler yapacağız, 118 bin öğrencimize dokunacağız. Bütün dersleri 100 olup da asosyal bir öğrenci istemiyoruz, hem hayatla, toplumla, değerlerimizle barışık olacak hem de dersleriyle. Öğrenci yüzme de bilecek, kayak da bilecek, maça da gidecek. Bizim olan, bize yakışan güzel ve değerli olanın her şeyden haberdar olacak. Sivas'ta bunu başaracağız."

İlimin hiçbir zaman bitmeyeceğine vurgu yapan Vali Ayhan, "Şimdi konuştuğumuz ve belki de hayaliniz olan meslekler belki 5-10 yıl sonra olmayacak. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ama insanı tanımaya ve insan sağlığına yönelik meslekler hiçbir zaman bitmez. Bütün ilimlerin merkezi insanın kendini tanıması." açıklamasında bulundu.

Ayhan, Türkiye'nin son 15 yılda kabuğunu kırmaya başladığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz üniversitedeyken çok sıkıntılar vardı. Kitap bulamazdık, burslar 3-4 ay sonra yatardı. Türkiye'nin ciddi ekonomik sıkıntıları vardı. Sizler Türkiye'nin en refah dönemlerinde büyüdünüz. Çoğunuz yokluk görmedi. Sizin döneminizde ders kitapları masanızda hazır. Bizim zamanımızda kitabı 2-3 ay bulamazdık. Türkiye çok ciddi bir noktaya geldi. Şimdiki yurtlar 5 yıldızlı otel gibi. Bizim zamanımızda bunlar mümkün değildi. Türkiye her alanda kabuğunu kırdı. Öz güveni yüksek gençler oluştu, bundan sonra gençler bunun kıymetini bilecek. Geçmişi iyi okuyacak, geleceğe umutla bakacak."

Okumaya ve kitaba dair yeni bir proje içerisinde olduklarını, bütün evlere kitap göndereceğini belirten Ayhan, çocukların kitapları okuduktan sonra neler anladığına dair kendisine mektup yazmasını isteyeceğini ve bu mektupları kitaplaştıracağını da ifade etti.