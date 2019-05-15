Sivas Ticaret Borsası üyeleri iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası üyeleri, Gürün ilçesinde düzenlenen iftar programında buluştu.

Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, ramazanda Gürün ilçesindeki borsa üyeleri bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan boyu bu tür buluşmaları diğer ilçelerde de sürdüreceklerini ifade eden Hastaoğlu, "Geleneksel hale getirdiğimiz ilçe iftarlarımızdan ilkini Yıldızeli'de yaptık, ikincisini Gürün'de yapıyoruz. Programımıza katılan Gürün Kaymakamı Reşir Özer Ödemir ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Siz değerli üyelerimizin desteği ile meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte borsamızda yeni projeler üreterek hizmeti daha üst seviyelere çıkarmak için çalışacağız." dedi.





