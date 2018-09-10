Sivas Tapu Müdürlüğüne yeni bina yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Tapu Bölge Müdürlüğüne yeni hizmet binası yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Tapu ve Kadastro 20. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları hakkında Bölge Müdür Vekili Erol Er'den bilgi aldı.

Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Sivas’ta da tapu işlemlerinin önemli bir kısmının aynı gün sonuçlandığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Tapu işlemleri, aynı zamanda mülkiyet işlemleri hassasiyet gerektiriyor. İnsanların devlete güvenerek tapusunu alıp evlerinde sakladıkları mülklerinin alımında, satımında, intikalinde daha hassas davranılması gerekiyor. Bu hassas davranmada da ister istemez bir kontrol mekanizması var ve bu süreç zaman alıyor. Ama baktığımızda görüyoruz ki anketlerde bunu gösteriyor, yüzde 99’larda bir memnuniyet oranı var. Gönül ister ki bu yüzde 100 olsun."

Kurumun aynı bölgede hizmet vereceğini ve küçük de olsa memnuniyetsizliğin fiziki şartlardan kaynaklandığını aktaran Vali Gül, “Muhtemelen memnun olmayanların önemli bir kısmının gerekçesi fiziki şartlar. Yan tarafta Sivas İl Özel İdaresi’ne ait makine ikmal tesisleri var. Bu tesislerimizi Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi tarafına taşıyacağız. Dolayısıyla da buradaki arazimizi Sivas Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüze vererek yeni bir bina yapılmasını arzuluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Birçok kurumun binasını yenilediklerini belirten Gül, açıklamasına şöyle devam etti:

“Binalar yapıldığında binaların önemi anlaşılmıyor. Binalar yapılmadığında önemi anlaşılıyor. Bina olduğunda insanlarda şöyle bir intiba oluşabiliyor, 'Bina yapıldı ama bunun bize ne faydası var? Memurlar içerisinde oturacak.' Bu böyle değil, tapu işlemlerine geldiğinizde buradaki fiziki şartları gördüğünüzde, buradaki binanın iyiliği ya da kötülüğü sizin işlerinizi, işlemlerinizi etkiliyor. Dolayısıyla bize bu faydası var. İyi şartlarda hizmet alırsak bize çok faydası var. Binanın fiziki şartları kötüyse, iyi şartlarda hizmet alamazsak bundan da olumsuz etkileniyoruz."