Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta 2017 yılı kaza bilançoları

SİVAS (AA) - Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 335 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 867 kişi ise yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü, 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı.

Kayseri’de 2017 yılında meydana gelen 3 bin 904 ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 162 kişi hayatını kaybederken 6 bin 813 kişi ise yaralandı.

Ölümlerin yüzde 37’si (60 kişi) kaza yerinde, yüzde 63'ü (102 kişi) ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını kaybetti.

Sivas’ta 2017 yılında meydana gelen bin 707 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 123 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 359 kişi ise yaralandı.

Ölümlerin yüzde 40,7‘si (50 kişi) kaza yerinde, yüzde 59,3'ü (73 kişi) ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

Yozgat’ta 2017 yılında meydana gelen bin 278 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 50 kişi hayatını kaybederken 2 bin 695 kişi ise yaralandı.

Ölümlerin yüzde 72’si (36 kişi) kaza yerinde, yüzde 28'i (14 kişi) ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.