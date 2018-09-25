Sivas kaplıcaları görücüye çıkıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenecek 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nde kentteki kaplıcalar 52 ülkeye tanıtılacak.

Sivas Valisi Davut Gül, Valilikte düzenlenen basın toplantısında, kentin kaplıcalarının beğeniye sunulduğunu belirterek, 27-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 3. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi kapsamında ulusal ve uluslararası yatırımcıları kente getireceklerini dile getirdi.

Zirvede Sivas'ın kaplıcaları ile termal tesislerini ön plana çıkaracaklarını vurgulayan Gül, "Öncelikle Sıcak ve Soğuk Çermik ile Kangal Balıklı Kaplıcamız var. Bunlar bizim ana ekranda piyasaya sunacağımız ürünlerimiz." dedi.

Gül, son 10 yılda yapılan tesislerle kentte 3 yıldız ve üzerinde 20 otelin bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi yeterince otelimiz var, Sıcak Çermik'te dünya standartlarında tesislerimiz oldu, Balıklı Kaplıcamız belli bir yere geldi. Havaalanımız uluslararası uçuşlara da hizmet edebilecek konumda, hızlı trenimiz 2019 yılında geliyor. Bunların yanında mutfağımız, restorasyon yapılan kurumlarımız, binalarımız, musikimiz hepsi Sivas'a ayrı bir zenginlik katıyor. Bu, Sivas tarihinde yapılan en önemli organizasyon. Bunun sonucunu gelecek 2-3 yıl içerisinde fazlasıyla göreceğiz. Buradaki tecrübelerimizle de daha iyisini sunacağız."

- 52 ülke davet edildi

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak da kentte yapılan termal oteller ve Kangal'daki balıklı kaplıca dolayısıyla 3. zirveyi Sivas'ta gerçekleştireceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Ocak ayından bu yana, uzun bir hazırlık süreciyle 52 hedef ülke belirledik. 52 ülkeden 256 alım heyeti davet ettik, her ülkeden olmak üzere 52 köşe yazarı ile 15 ülkeden 15 televizyon ve medya yazarları gelecek. Canlı yayınlar yapılacak. Yerli seyahat acentelerimiz ve turizm yazarlarımız da burada olacak."

Çakmak, 27 Eylül'de şehrin tarihi, kültürel yerleri, termal tesisleri ile hastanelerinin tanıtımının yapılacağını, 28 Eylül'de Cumhuriyet Üniversitesinde zirvenin geçekleştirileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Sadece Sivas için önemli bir etkinlik değil, bölgenin tamamı için önemli bir etkinlik. Çalışmalarımız zirveyle kalmayacak, 15 Ekim itibarıyla Russia 1 televizyonunda 2,5 ay boyunca Sivas ve Sivas'taki termal kaplıcalarımızın tanıtım filmleri, reklamları gösterilecek, haftada 3 gün yayınlanacak. Ocak ayı itibarıyla da El Cezire Mübaşir'de de Orta Doğu pazarı ve Arapça konuşan ülkeleri hedefliyoruz. Yani zirveden sonra 2,5 yıl sürecek tanıtım etkinliğimiz olacak. 2,5-3 yıl içerisinde de değişik ülkelerden, değişik milletlerden gelen sağlık turistlerinin bölgede yoğunlaştığına şahit olacağız."

Çakmak, zirvenin 2 milyon lirayı aşan bütçeye mal olduğunu da sözlerine ekledi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentin ciddi oranda termal ve sağlık turizmi potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, "Zirve Sivas ve Sivas turizmine yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Toplantıya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.



